Mayne-Nicholls confirmó que estudia presentarse como candidato a la presidencia de la ANFP

Harold Mayne-Nicholls conversó con el Diario Concepción, en donde confirmó su interés de presentarse a una elección para la testera de la ANFP.



En el diálogo, el otrora dirigente comentó que "todavía la decisión no está 100% tomada, lo que sí ha pasado es que en distintas reuniones, en distintos momentos que me he encontrado con dirigentes del fútbol y se ha hablado de esta posibilidad. Y eso me ha motivado, me ha hecho pensar al respecto".



"Sería bueno trabajar con algunos clubes que les interesa mucho fortalecer todo lo que dice relación con la imagen del fútbol, externa sobre todo. Estamos esperando que pasen los días, seguir juntándome con más gente y recogiendo opiniones antes de tomar una decisión final", afirmó.



Por otro lado, Mayne-Nicholls se refirió a su salida de la ANFP, en donde acusó en su momento que uno de los articuladores de su salida fue el actual mandamás de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle.



"Hay un tema acá, que el tiempo va curando todas las heridas, y se van dejando atrás todas las cosas que pudieron ser desagradables, para uno y otro lado. Ha pasado el tiempo, las cosas han ido madurando, y lo que fue, ya fue. No podemos quedarnos pegado en eso. No tengo mayores dramas con nadie, sé que hay gente que evidentemente va a preferir a otra persona y me parece que es parte de las reglas de la democracia, y no hay inconvenientes con eso, ni tampoco con Gabriel ni con nadie", sostuvo.



En tanto, el extimonel de la ANFP comentó que no pretende presentar una lista opositora a Arturo Salah, puesto que "ya veré qué resolución tomo, y de acuerdo a eso, a las ideas que tengo yo y la gente que quiere que vaya del fútbol. No me gusta dividir entre sector oficialista, oposición. En el fútbol no es así, no hay ideologías, temas políticos detrás. La única ideología es quién gana el domingo".