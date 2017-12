Maxwell Lorca recibe oferta de la misma universidad de Allen Iverson

Maxwell Lorca Lloyd, la joven promesa del básquetbol chileno radicado en Estados Unidos, podría seguir los pasos de Allen Iverson.

El pívot recibió una oferta formal de los "Hoyas" de la Universidad de Georgetown, la misma institución que sacó al legendario base de los 76ers de la correccional donde pagaba sentencia y lo llevó al primer lugar del Draft en 1996.





El chileno, que lideró el título sudamericano de la selección sub 17, ha recibido una decena de ofertas de beca para disputar la National Collegiate Athletic Association (NCAA), paso previo a la NBA.

Georgetown pretende contar con Lorca desde el año 2019, cuando deba cursar sus estudios superiores.

Junto a su padre visitó las instalaciones de la casa de estudios, donde fue recibido por otra leyenda y actual head coach del primer equipo: Patrick Ewing, histórico pívot de los New York Knicks y miembro del Dream Team que ganó el oro en Barcelona 1992.





Según informó El Mercurio, más de 60 jugadores de los "Hoyas" han llegado a la NBA. Junto a Iverson y Ewing también brillan los nombres de Alonzo Mouring (campeón con Miami Heat en 2006) y el congoleño Dikembe Mutombo (cuatro veces mejor defensa de la NBA).

Desde la institución aclararon que "no hacemos comentarios de jugadores que aún no están en el equipo. Por ahora, solo existe una oferta y él aún no la ha aceptado".

Una publicación compartida de maxwell (@maxlorcalloyd) el Nov 20, 2017 at 5:57 PST

La Universidad de Georgetown ha clasficado cinco veces al Final Four del básquetbol universitario, con un título en su palmarés (en 1984, con Ewing) y tres finales (1943, 1982 y 1985).

Sin embargo, por el chileno también apuesta la Universidad de Pennsylvania, liderada por Steve Donahue. La oferta también resulta atractiva para el pívot chileno quien visitó sus instalaciones este miércoles.

Una publicación compartida de maxwell (@maxlorcalloyd) el Jul 18, 2017 at 5:08 PDT