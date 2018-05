Mauro Zárate reveló detalles de las conversaciones con Sampaoli para jugar por Chile

Mauro Zárate conversó mano a mano con el programa Líbero de TyC Sports y reveló detalles de su frustrada nacionalización para jugar con la selección chilena.



El delantero de Vélez Sarsfield reconoció que Jorge Sampaoli lo llamó muchas veces y en distintas ocasiones para jugar el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América 2015.



"Le dije que estaba muy agradecido por su llamado y porque piense en mí para algo tan importante. Ahí sí que lo dudé un poco porque eran pocos días para jugar un Mundial", dijo el ariete argentino.



Además, confesó que "estuve dos días sin dormir y le dije que no me sentía contento, entonces eso quería decir que no quería ir".



Por último, manifestó que no estaba arrepentido de haber tomado la decisión, pese a que todos sus hermanos le insistieron que jugara por la Roja.