Mauro Icardi al Inter: 'No sé si en estos momentos hay respeto hacia mi'

El delantero argentino Mauro Icardi dejó una carta en italiano en la que parece ser un mensaje directo a los hinchas y a los dirigentes del Football Club Internazionale Milano, luego de que no haya jugado desde que perdiera la capitanía.

"Es en los momentos más difíciles cuando se demuestra el verdadero amor. A pesar de todo, he decidido de permanecer en el club. Por amor a estos colores (...) He jugado con dolores físicos que me hacían llorar después de los partidos", escribe.

El trasandino comentó que "siempre he desaprobado a aquellos que a la primera posibilidad se iban del club (...) No sé si en estos momentos hay respeto y amor hacia mí y hacia el Inter por parte de algunos que toman decisiones".