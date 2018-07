Mauricio Pinilla y lesión de Jean Beausejour: "Es algo trágico"

El delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, aseguró que ya se encuentra a disposición para el duelo frente a Huachipato, por lo que es una alternativa para el técnico Frank Kudelka.



Según el ariete, se encuentra "bastante bien. Me hizo muy bien la terapia que hicimos así que estoy muy contento. Empecé a entrenar ayer de manera normal y hoy nuevamente me sentí muy bien, así que seguramente estaré a disposición del técnico".



Pinilla comentó que su problema era más simple que el de Johnny Herrera, por lo que "estoy entrenando y ya no tengo dolor. La idea era solucionar eso, cortar el dolor de raíz. Estoy 100% disponible para afrontar este nuevo semestre".



Por otro lado, el delantero lamentó la baja por un mes de Jean Beausejour, quien terminó lesionado tras el último encuentro por Copa Chile.



"Es algo trágico, lo vamos a perder por mucho tiempo y esperamos que se recupere lo más pronto posible, para que vuelva a ser el aporte que ha sido siempre para nosotros", dijo.