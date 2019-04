Mauricio Pinilla tras anotarle a Colo Colo jugando por Coquimbo: 'Es como un sueño'

Sumamente feliz estaba Mauricio Pinilla tras debutar este sábado por Coquimbo Unido y anotarle un gol a su archirrival de siempre, Colo Colo.

Al respecto, el ariete indicó que "estoy contento (...) uno nunca se imagina entrar y hacer un lindo gol ante el clásico rival de pequeño. Es como un sueño".

En esa línea, añadió que "estoy feliz, porque esta gente me venía esperando hace mucho tiempo. Había dudas de cómo entraba y gracias a Dios se dio la posibilidad de recuperarme y poder anotar hoy ante Colo Colo".

"Agradezco a toda la gente que ha estado conmigo en este proceso que ha sido muy duro, muy difícil. Esto es para ustedes. Les agradezco, pasé meses horribles que no se los doy a nadie (...) pero estoy acá, volví a jugar, pisé la cancha y convertí un gol importante", agregó el delantero.

Sobre las pifias que recibió al entrar al terreno de juego por parte de la hinchada visitante, argumentó que "me encantaron la pifias y puteadas cuando entré. Me enciende y me motiva. Los estadios en contra siempre me dieron más energía".

Finalmente, Pinilla tuvo palabras sobre el partido. "Se hicieron las cosas bien. Ellos físicamente venían con una carga importante durante la semana y nosotros aprovechamos eso. Nosotros tenemos jugadores incansables. Futbolísticamente habíamos dado mucho y sólo nos faltaban que llegaran los resultados", cerró.