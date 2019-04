Mauricio Pinilla sobre la U en el clásico universitario: 'Será el renacer del equipo'

Mauricio Pinilla analizó la derrota de Coquimbo Unido ante Audax Italiano, además de distintos temas en la previa del clásico universitario.

El delantero pirata aseguró tienen que estar más concentrados para poder abrochar los partidos. "Ellos nos neutralizaron bien. No pudimos empatar el partido y llegó el 2-0. Lamentablemente no conseguimos abrir el partido. Tenemos que ser responsables, pero no hicimos el mérito. Tenemos que poner mucho más".

Sobre su retorno a las canchas, Pinilla confesó que espera seguir sumando minutos. "La adaptación me tiene contento. Quizás la superficie no era lo mejor para seguir sumando minutos. Pero quizás el próximo fin de semana pueda sumar más oportunidades".

El deseo del exjugador del Chievo Verona es retornar a la selección chilena. Si bien, asegura que sabe que es complejo, seguirá trabajando para cumplir su objetivo. Por otro lado, aseguró que sería importante un llamado de Claudio Bravo a la "Roja". "El tema de la selección es complejo. Si estoy en un nivel, el técnico me va a convocar". "Claudio estuvo mucho tiempo lesionado, pero si está recuperado, a nadie le cabe ninguna duda lo que puede aportar".

En la previa del clásico universitario, el exUniversidad de Chile confía que podrán conseguir la victoria ante los cruzados. "Mañana será el renacer del equipo. Han sido semanas tormentosas, y están psicológicamente un poco shockeados, pero que mejor partido para renacer. Confío mucho lo que dijo Johnny que van a pelear el campeonato hasta el final".

Por el problema de la filtración de información en cuanto a los premios del camarín azul durante la temporada pasada, Pinilla aseguró que están tranquilos dentro del camarín. "Nosotros lo dijimos el año pasado. Lo importante es que el equipo trabaje con tranquilidad. Tuve la posibilidad de comunicarme con la interna y el equipo está muy tranquilo. Ojalá que el equipo pueda hacer un gran campeonato".

El próximo partido de Coquimbo Unido será ante Deportes Antofagasta como visitante el día domingo 21 de abril a las 18:00 horas.