Mauricio Pinilla sobre cariño de los hinchas azules: 'Aferrarse solo al tema judicial es mezquino'

Mauricio Pinilla se transformó en nuevo jugador de Coquimbo Unido para la próxima temporada.

El delantero confesó en dialogo con ADN Deportes que la decisión pasó por el desafío que significa volver a insertarse en un club competitivo. "Lógicamente hay un tema netamente deportivo y de vida. Tengo la posibilidad de jugar en un club histórico. El proyecto me convenció y quiero aportar toda mi trayectoria. Lo afronto con mucha humildad y muchas ganas. Espero que este equipo pueda armar un gran plantel y aplicar la metodología que pretende el profe Graff. Siendo un poco regular se pueden conseguir clasificaciones a torneos internacionales".

Sobre la eventualidad de enfrentar a Universidad de Chile en el torneo nacional, Pinilla confesó que no se le había pasado por la mente. "La verdad que no se me había pasado por la cabeza. Estamos en una situación que si puede pasar. Siempre he sido profesional. He tenido que enfrentar a muchos rivales es una situación especial, pero con todo el respeto del mundo y también por el club al que voy a representar".

El delantero entregó detalles de lo que significó su salida de la concentración del cuadro universitario antes de su frustrado fichaje en Colón de Santa Fe. "Nunca abandoné. Me pidieron por petición expresa que no podía jugar. Por eso dije que seguía siendo jugador de la U y había un proceso de negociación. Solo había firmado un documento federativo. Siempre me entregué al 100% y aferrarse solamente al tema judicial es mezquino. Mi forma de jugar es especial, y quiero que los hinchas se queden con eso".

Colón de Santa Fe asegura que el delantero sigue perteneciendo al club argentino. Pinilla asegura que no tienen nada que hacer para impedir su fichaje en Coquimbo. "Colón no tiene nada que decir en este tema. Nada que hacer. Estamos tramitando el CTI con la ANFP. En caso que pase algo se le pide autorización a la FIFA y en 15 días llegaría. Colon no tiene nada que hacer".

Pinilla se integrará a los trabajos de Coquimbo Unido durante el fin de semana posterior al partido amistoso que jugará el elenco pirata ante Unión La Calera.