Mauricio Pinilla: 'Nunca manifesté un interés por partir de la U'

Mauricio Pinilla se transformó en nuevo refuerzo de Coquimbo Unido tras estar cerca de un semestre fuera de las canchas de fútbol luego de su polémica salida de Universidad de Chile.

El delantero conversó con Fox Sports y confesó su alegría por retornar a la actividad. "Se me dio la posibilidad de Coquimbo Unido, de venir a un histórico club. Quiero venir a demostrar lo que se hacer que es jugar al futbol. Te limpia mucho el entorno, el ambiente, la única forma de sanar las heridas es en una cancha de futbol".

Sobre su salida del cuadro universitario, el delantero descartó que haya sido el dinero lo que lo motivó a dejar el club. "Durante mi estadía en la U recibí cerca de ofertas 8 equipos. Yo nunca manifesté un interés de partir del club. Si fuera por un tema económico yo hubiera arrancado mucho antes. Ni siquiera hubiese venido a Chile".

Sin embargo, haciendo una autocrítica, Pinilla asegura que debió haber hecho pública la situación mucho antes de que explotara todo. "Uno de los errores más grande fue no haber salido oportunamente a aclarar esta situación. Cuando se empezó a formar este caos yo no tuve contactos con Carlos (Heller) pero lo intenté muchas veces. Si hay un error que yo cometí fue no haber hecho público lo que estaba sucediendo".

A pesar del cariño que le tiene el delantero al cuadro azul, aseguró que no logra comprender algunas de las críticas que le han hecho hinchas de la institución. "A mi ningún hincha de cartón me va a venir a decir lo que significa pasión, porque yo nací con ocho años en la "U". Comí tierra y mierda, porque ningún hincha me puede decir que es más hincha que yo".

Además, declaró en contra de los directivos de Colón de Santa Fe que insisten en que el delantero debe sumarse al cuadro trasandino. "Uno como futbolista analiza situaciones y haber firmado esos documentos quizás fue apresurado, pero no significaba mi traspaso a Colón. Mis derechos federativos están en Chile, querían cometer delitos fuera de Argentina y eso no lo iba a aguantar".

Mauricio Pinilla se integrará la próxima semana a los trabajos del cuadro pirata comandado por Patricio Graff luego del retorno del club a la primera división.