Mauricio Pinilla: "No podemos venir al Monumental a hacer esa figura de los tarados"

El delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, se mostró avergonzado tras la paliza que sufrió a manos de Colo Colo en el Monumental, indicando que no se puede tener una actuación de dicha magnitud.



"Lamentablemente habíamos planteado un partido distinto, veníamos con la convicción para matar la mala racha, pero nos encontramos con muchas equivocaciones. Regalamos prácticamente los cuatro goles en salidas nuestras y esto Colo Colo no te lo va a perdonar en su cancha, con la calidad de jugadores que tienen arriba", dijo.



Pinigol complementó con que "no podemos venir al Monumental a hacer esa figura de los tarados" y que "nos equivocados todos".



El delantero recalcó que "todos tenemos una gran culpa y lamentablemente todos los errores que cometimos nos costaron goles. Fueron esos los errores y nos costaron goles".