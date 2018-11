Mauricio Pinilla: "No he hecho un análisis futbolístico de lo que puede venir"

Mauricio Pinilla sorprendió en el Estadio Santa Laura este sábado, donde se dejó ver en compañía de su hijo en las tribunas del recinto para ver el partido entre Unión Española y Everton.

En el medio tiempo, el exdelantero de la U se refirió a su situación actual tras la demanda que realizó contra Azul Azul en el Juzgado de Letras de San Miguel.

El futbolista señaló en relación a su futuro regreso a las canchas que "por ahora no me he planteado nada, pero he tenido la posibilidad de dedicarle tiempo a otras cosas de mi vida", dijo.

"No he hecho un análisis futbolístico de lo que puede venir", agregó, aclarando que de hacerlo, no ha pensado en qué club. Recordemos que, hace algunos días, se dijo que podría volver como refuerzo de la UC.

Sin embargo, aseguró que tiene muchas ganas de volver a entrenar, pero primero se tiene que calmar la situación que lo enfrenta a Universidad de Chile –por despido injustificado-, aclarando que "vamos a ver lo que pasa en el camino".

Respecto a los hinchas azules que lo tildaron de traidor tras su salida, Pinilla expresó que "la U me puso en una posición tal que, seguramente, algunos hinchas quedaron molestos y dolidos conmigo".