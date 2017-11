Mauricio Pinilla: Me alegro de que Pizzi tenga trabajo y le deseo lo mejor

Contrario a lo que ha sido el mensaje de varios personajes del fútbol chileno, el atacante de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, se mostró contento por el hecho de que Juan Antonio Pizzi se haga cargo de la selección de Arabia Saudita, la que estará presente en el Mundial de Rusia 2018.



"Me alegro. Me alegro primero que tenga trabajo, por él, su familia y su equipo técnico, que son grandes personas. Le deseo lo mejor. Esto es trabajo, asume en una selección que va a disputar el Mundial, así que le deseo toda la suerte del mundo", sostuvo.



Por otro lado, Pinigol también se refirió a cómo ha visto a Ángel Guillermo Hoyos, luego de los últimos malos resultados que han dejado a la Universidad de Chile con poco que luchar por el cierre del 2017.



"No creo que ande cagado de la risa por la vida. Cuando pierdes una final y quedas segundo a pocas fechas del término, es difícil andar con la sonrisa de oreja a oreja. Hay preocupación cuando estás con pocas posibilidades es difícil estar feliz o conforme (…). Seguramente varios venimos a tratar de aportar, en mi caso salir campeón por primera vez con mi equipo, pero no. No hay satisfacción en el grupo", declaró.