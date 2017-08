Mauricio Pinilla: "Los goles llegarán solos, estoy más preocupado de disfrutar el Superclásico"

Mauricio Pinilla también estuvo presente en la previa del Superclásico contra Colo Colo, indicando que no está preocupado con respecto a su falta de gol desde que retornó a la Universidad de Chile.



"No me tiene ansioso, los goles llegarán solos, estoy más preocupado de disfrutar este partido. Nosotros vivimos del gol, con esa linda ilusión. No me vuelve loco (no marcar), estoy feliz que el equipo esté ganando. Lógicamente marcar en un clásico siempre sería maravilloso", sostuvo.



Pinilla también se refirió a los cambios que ha tenido en su carácter, en vista de que en el pasado solía calentar este tipo de pleitos.



"Siempre hay picardía cuando uno era más joven para calentar el clásico. A nivel familiar lo estoy viviendo tranquilo. Mis hijos también están ansiosos de ver el partido y disfrutarlo", aseguró.



Por otro lado, Pinilla hizo un llamado al buen comportamiento por parte de los hinchas, puesto que desea vivir estos cotejos con un nivel más familiar.