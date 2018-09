Mauricio Pinilla finalmente no llegará a Atlas de México

Finalmente, el delantero chileno Mauricio Pinilla no recalará en el fútbol mexicano, puesto que el Atlas señaló que no prosperaron las negociaciones por el ariete.



De acuerdo a los zorros, hubo conversaciones con Pinigol y su grupo de representantes, con el fin de lograr su eventual contratación, pero en definitiva no se logró sellar el vínculo.



"Por razones ajenas a nuestra institución, no fue posible continuar con las negociaciones", expresó Atlas en un comunicado, añadiendo que "decidimos que el jugador no forme parte de los rojinegros".



Vale señalar que Pinilla aún no resuelve el tema legal de su salida de la U y el posterior fracaso en su llegada a Colón de Santa Fe.