Mauricio Isla y opción en la U: "Lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez"

"Lo tomé como una falta de respeto para Matías (Rodríguez), que lleva muchos años y ha salido campeón en la U", confesó este martes Mauricio Isla, ante los rumores que lo sitúan como posible fichaje de Universidad de Chile.

A su arribo a nuestro país, el seleccionado reconoció a CDF que igualmente "el hecho de mi nombre me encanta, porque soy hincha de la U y quiero jugar en la U, pero no sé nada de eso".

"Tengo contrato con el Fenerbahce por dos años más, le consulté a mi representante (Arturo Jiménez), me dice que es un tema que salió de la sede, pero personal ni directamente no me han hablado", dijo Isla.

Si se da ahora o después, agregó, "para mí es una noticia tremenda. Soy hincha de la U, quiero jugar en Chile, nunca lo hice (...) Lo único que quiero, si llego a la U no es volver a morir, sino a entregar lo mejor al club y a los hinchas".

"Me fui muy joven, sin jugar en Primera (...) Sí estoy contento por todo lo que he hecho en la selección. Quiero seguir siendo una alternativa para (Reinaldo) Rueda, que mis compañeros sigan confiando en mí, y si vuelvo a la U ahora o después, quiero llegar de la mejor forma", proyectó.