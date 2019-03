Mauricio Isla: 'Si dependiera de mí llevaría a Vargas y Díaz a la selección'

El defensor chileno Mauricio Isla habló antes de sumarse a los trabajos de la Roja de cara a los amistosos de este mes ante México y Estados Unidos.

Respecto a cómo se han sentido con el trabajo realizado por Reinaldo Rueda, indicó: "Tenemos un entrenador que es nuevo, que quiere instalar sus ideas en el equipo, pero uno tiene que seguir dando lo que ha dado siempre. Han llegado compañeros nuevos, otros que hemos estado hace tiempo y ojalá podamos rendir como le gustaba a todos los hinchas de Chile. Rendir bien, de buena manera y ganarle a los grandes", sostuvo en conversación con el CDF.

Sobre las ausencias de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, el defensor sostuvo al medio que "para mí no es un tema cerrado. A mí siempre me gustaría tener a los mejores a mi lado, a los que me han hecho ganar, pero uno no puede decir nada, cada técnico sabe lo que quiere en el equipo y él (Rueda) debe responder por qué no están. Si dependiera de mí siempre los llevaría".

"Eduardo es un jugador fundamental. Si bien se le critica mucho cuando no hace goles, es un gran goleador. Siempre es importante y ojalá vuelva, porque aparte de ser un gran amigo mío, junto a Marcelo Díaz, son grandes jugadores, pero ahí tiene que decidir el técnico", agregó.

¿Vuelta de Gonzalo Jara al equipo? "Lo de Gonzalo es sorprendente. A mí siempre me ha gustado en la selección y en la forma en que rinde. Tiene más de 100 partidos y que vuelva es bueno, ya que es un jugador experimentado que puede aportar a los compañeros", sostuvo.

¿Presente de Alexis Sánchez? "Si bien no ha sido un año muy bueno para él, y pese a que no se le han dado las cosas es Manchester United, yo confío en su capacidad y para mí es el jugador más importante del equipo junto a Vidal (Arturo)", cerró.