Mauricio Isla: La realidad dice que no estuve a la altura en la Juventus

Una visión humilde con respecto a su paso en la Juventus tuvo el actual lateral chileno del Cagliari, Mauricio Isla, según se pudo observar en una conversación con un programa italiano local.



En la instancia (cuyas palabras fueron consignadas por AS Chile), el Huaso reveló que “hablando con mis padres, incluso hoy en día, me disculpo por no estar en Juventus: Yo pensé que era una broma que un club como ellos me quisieran contratar”.



Con respecto a las razones de su salida de la Vecchia Signora, Isla no escondió que “la realidad dice que no estaba a la altura de la Juventus, a quien le debo tanto por darme la oportunidad de trabajar con grandes campeones”.



Por otro lado, el formado en la UC reveló qué piensa hacer cuando deje la actividad, indicando que “quiero construir campos de fútbol en Chile, para ayudar a los niños a cultivar el sueño de convertirse en jugadores de fútbol al igual que yo”.