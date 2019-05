Mauricio Isla desmintió haber pedido que no convocaran a Claudio Bravo: 'Dejen de inventar cosas'

Luego de la información dada a conocer por El Mercurio con respecto al presunto veto de algunos jugadores de la selección chilena en contra de Claudio Bravo, algunos de los mencionados han manifestado su postura frente al tema.



Fue el caso de Mauricio Isla, quien a través de Instagram aseveró que la información no es real, la cual apuntaba a que él, junto con otros jugadores, hablaron con Reinaldo Rueda para que no convocara al excapitán de la Roja.



"Dejen de inventar cosas y poner mi nombre en cosas que no son", manifestó en la red social por medio de una imagen.



Recordemos que la polémica nació luego de que Claudio Bravo conversara con Juan Cristóbal Guarello, a quien le comentó que existió indisciplina en la antesala del duelo contra Paraguay, en las pasadas clasificatorias.





