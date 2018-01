Mauricio Isla: "Cuatro o cinco veces me quise retirar y no jugar más al fútbol"

Mauricio Isla se sometió a una entrevista de "Camp Diary", programa de televisión del Fenerbahce y reveló que estuvo al borde de dejar el fútbol en sus inicios en Universidad Católica.



"Me tocó vivir toda mi vida con mi mamá y mi abuela y fueron los pilares fundamentales del éxito. No te miento: cuatro o cinco veces me quise retirar, no jugar más al fútbol, no viajar más", señaló el "Huaso".

"Tenía que viajar tres horas para entrenar. Y en la mañana a la escuela. Siempre he dicho que ellas dos fueron fundamentales por siempre soportarme y cuidarme mucho", agregó.



Respecto a su relación con los jugadores del Fenerbahce, Isla manifestó que tiene mayor afinidad con Soldado, Giuliano, Souza y Neto: "Pasa más por un tema de idiomas. A uno le gustaría siempre conversar con todos los compañeros del equipo y estar en una relación casi perfecta (...) Me han tratado muy bien y el grupo me tiene contento".



Además, repasó sus inicios en la selección chilena Sub 20, donde destacó que José Sulantay "estaba enamorado de mí".