Matías Zaldivia: "Me encantaría jugar por la selección chilena"

El defensa de Colo Colo, Matías Zaldivia, reconoció que le gustaría jugar algún día por la selección chilena si cumple los dos años y medio de contrato que le quedan con Colo Colo y obtiene la nacionalidad.

En conversación con CDF, el zaguero sostuvo que "el contrato da, pero bueno, en el fútbol ocurren muchas cosas, dos años y medio es un montón de tiempo".

"Me encantaría jugar para la selección, porque sé que la selección argentina está lejísimo. Si eso me permite jugar un Mundial y, aparte, con lo bien que me trataron en este país, la verdad es que me encantaría", subrayó.

Zaldivia también confesó que se sintió dolido con las críticas de los hinchas albos en sus inicios, aunque admitió que "creía que era normal la crítica de la gente al no venir con un nombre, como vino el Chaco u Orión, o de un club tan grande como Boca".

"Es normal que la gente hable sin verme jugar. Me molestó, porque no era que había arrancado de jugar hace un año. Ya tenía como seis años en primera de Argentina y que te digan que no te conoce nadie no es lindo", concluyó.

