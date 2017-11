Matías Rodríguez y el nivel de la U: "Estamos al debe a la hora del juego"

Matías Rodríguez aprovechó este miércoles para conversar con Los Tenores respecto al nivel de la U y los últimos partidos que restan del Transición que tienen al equipo peleando el campeonato.



Tras el receso por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, el "Mati" señaló que "se extraña (el campeonato) al no jugar y ahora ya quedan tres días para que la pelota vuelva a rodar".



Sobre la derrota en Copa Chile ante Santiago Wanderers: "Fue un golpe duro que realmente no lo esperábamos, pero esto sigue. Lamentablemente, tuvimos que esperar dos semanas para volver a jugar, pero las penas de fútbol se pasan con fútbol".



Además, se sinceró respecto al nivel de la U y aseguró que "uno sabe que no hace el fútbol vistoso o al que el hincha le gusta, pero hemos sacado los resultados. Hoy estamos peleando el torneo no jugando como quisiéramos, pero eso nos mantiene con confianza, porque sabemos que con la calidad de jugadores que hay en el plantel se puede mejorar".





Rodríguez ante la UC Rodríguez ante la UC



"Por ahí estamos al debe a la hora del juego que queremos hacer, no se nos ha dado. Más allá de que ganemos un partido, a veces nos miramos y sabemos que no lo hicimos a lo que estamos acostumbrados. Te da felicidad ganar, pero sabemos que podemos hacerlo muchísimo mejor", agregó.



Al ser consultado por las comparaciones de su rendimiento en la U: "A mí me gustó más el 2012 que fue Copa Libertadores que el 2011. Ahora no he podido tener la misma racha o calidad de partidos, pero creo que he tenido varios partidos interesantes en el año. Sé que puedo dar más. Me propongo pensar en el ahora y tratar de ser mejor jugador de lo que fui".



Por último, postuló a Everton como el equipo que mejor juega dentro de los candidatos. "Me gusta mucho. Tienen un buen entrenador y pueden dar pelea hasta el final. Nosotros no tenemos que caer, tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan", concluyó.