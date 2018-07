Matías Rodríguez: "Pinilla es grande y sabe que las cosas no las manejó bien"

Mauricio Pinilla sigue en un momento complicado. El delantero no entrenó este martes con el resto del plantel de Universidad de Chile, mientras destraba su situación tras su frustrada partida a Colón de Santa Fe.

En ese sentido, Matías Rodríguez dejó claro que el plantel está en vilo respecto a la situación del delantero. "Fue algo que no esperábamos, pero la dirigencia tomará las medidas que deba con él. Pinilla ya es grande y sabe que las cosas no se manejaron bien", comentó.

El defensor azul también comentó la incertidumbre en la que quedaron los jugadores cuando Pinilla dejó la concentración en Antofagasta, más las declaraciones cruzadas con el gerente técnico Ronald Fuentes.

"Eso fue raro. No entendíamos nada. Uno dice que ya no estaba y el otro dice que sí. No sabíamos cómo venía la mano. Ahora, con Ronald en lo personal tengo buena relación, como varios, pero hay un lapso de tiempo raro", sostuvo.

De paso, Rodríguez discrepó abiertamente con Johnny Herrera, en cuanto al análisis que hizo el portero de la situación. "Yo tengo otro punto de vista. Todos sabemos que Johnny es muy frontal a veces. Yo prefiero hablar las cosas donde corresponde", expresó.

¿Quieren que vuelva al plantel? "Obviamente nosotros con Pinilla sabemos la clase de jugador que es y lo que pesa dentro del campo. Queremos que se aclare la situación, no sabemos lo que pasó. La dirigencia se manejará en eso, porque no sabemos mucho más, no he podido hablar con él", cerró el volante azul.