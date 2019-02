Matías Rodríguez: 'Me dicen que soy trotón y eso me enoja'

Matías Rodríguez ha sido uno de los más criticados por el bajo rendimiento de Universidad de Chile durante esta temporada.

El lateral, en conversación con el diario La Cuarta confesó que le molesta que le digan "trotón" durante los partidos. "Me dicen trotón y eso me enoja, no lo soy. Tengo todas las estadísticas de los partidos y si quieren se las muestro. Que no estoy jugando bien lo acepto, pero que me digan que no hay actitud, eso molesta".

El jugador señaló que se encuentran al debe en el plano futbolístico durante esta temporada. "Estoy física y mentalmente bien y fuerte. Obviamente por el lado futbolístico no estamos consiguiendo no sólo ganar, sino que tampoco tenemos una idea para enfrentar los partidos".

Universidad de Chile jugará ante O’Higgins de Rancagua el día sábado 23 de febrero a las 18:00 horas.