Matías Rodríguez criticó manifestación de hinchas en Concepción: 'En lo personal no me gustó'

Matías Rodríguez analizó la salida de Carlos Heller de Universidad de Chile y el presente futbolístico de los azules.

El lateral confesó que ya conversaron dentro del camarín y se propusieron sacar adelante la situación. Además, lamentó la partida de Heller de la institución. "Ya lo hablamos. Nos dijimos todo lo que teníamos que decir. No nos sirve de nada en hablar de lo que pasó. Tenemos que mirar hacia adelante. Se nos va un señor que le agradezco mucho, es una persona honesta y que me trajo de vuelta al club".

Sobre la manifestación de los hinchas azules en Concepción, Rodríguez aseguró que no comparte la manera en la que actuaron los fanáticos. "Entraron fuegos al campo de juego. Pudieron haber caído cerca, algunos fue así. Fue un momento difícil. Uno sabe porque se generó todo eso. Que Heller se haya ido por amenazas no lo comparto. En lo personal no me gustó".

Alfredo Arias ya se encuentra trabajando con el plantel, y el jugador de los azules confesó que el uruguayo ha estado motivándolos bastante para sacar adelante el mal momento. "Él sabe que tiene un gran plantel que no está bien en lo anímico. Hicimos una pretemporada muy buena y de golpe nos quedamos sin copa y arrancamos mal el torneo. Él está trabajando y apoyándonos. Ojalá nos adaptemos lo más rápido posible”.

La próxima fecha de Universidad de Chile será ante Deportes Antofagasta el 31 de marzo tras la fecha FIFA.