Matías Firpo, principal agresor al bus de Boca: 'No me pude controlar'

Después de pasar 48 horas en prisión y ser liberado este jueves, Matías Firpo, hincha de River Plate apuntado somo el principal responsable del apedreo al bus de Boca Juniors, se pronunció con los medios de comunicación.

Ante las cámaras de TN, dijo estar arrepentido por lo que sucedió. "Había ido con amigos, con familia, fue un momento que no pude controlar un impulso del cual me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer esto y me duele haber pasado por esto", sostuvo.

En esa línea, agregó: "Fue un poco de fallas de todos, del operativo, de todo ser humano que se equivoca como lo hice yo".

Finalmente, Firpo se explayó sobre los incidentes ocurridos el pasado 24 de noviembre. "Siempre entro por Quinteros, la policía había cortado la calle y se estaba juntando mucha gente ahí porque no dejaban pasar. Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí porque había un cúmulo de gente y cuando viene el micro ya era un desastre todo, los policías empujando a la gente para atrás y se dio lo que se vio", cerró.