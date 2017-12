Matías Dituro y los rumores que lo vinculan en la UC: "Nadie se ha contactado conmigo"

Universidad Católica busca con urgencia un portero para la próxima temporada tras la partida de Cristopher Toselli al Atlas y el retiro de Franco Costanzo.



Matías Dituro, arquero del Bolívar, que fue dirigido en la última temporada por el nuevo DT de la UC Beñat San José, ha sonado con fuerza para pararse bajo los tres palos cruzados.



Sin embargo, el meta trasandino aseguró en conversación con ADN Deportes que por ahora son solo rumores: "No he tenido ningún contacto con Universidad Católica. Nadie me ha llamado ni se ha contactado conmigo. Lo único que sé son rumores de la prensa y nada más que eso", indicó.



"Todavía no es una posibilidad. Si bien son rumores que están en la prensa, a cualquier jugador le gustaría jugar en un club como Católica. Que mi nombre esté ahí sonando para mí es un orgullo. A cualquier jugador lo ilusiona jugar en un grande del fútbol chileno", agregó.





Matías Dituro