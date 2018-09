Matías Dituro pone tarea a los dirigentes de la UC

En diciembre de este 2018 finaliza el préstamo del arquero argentino Matías Dituro en Universidad Católica, aunque el club precordillerano puede hacer uso de una opción de compra por un monto cercano al millón de dólares, para hacerse con el pase del golero.

Al respecto, el portero de 31 años, que ha sido puntal de la campaña de los cruzados en el campeonato, no escondió su deseo de seguir cuidando el pórtico de la franja. "Me gustaria seguir en el club, pero a mí no me corresponde llevar a cabo eso, sino a mi representante" indicó.

Dituro se manifestó "muy enfocado en lo que viene. Son ocho partidos que para mí, para todos mis compañeros y para el club son muy importantes. Estamos de cara a la pelea de un título y no queremos aflojar", aseguró.

"Queremos llegar al final del año y regalarle una alegría a toda nuestras familias que sufrieron con nosotros durante todo el año, y a toda nuestra gente. Asi que mi objetivo principal es poder hacer bien las cosas en el campo de juego, y así demostrar al club que me quiero quedar" dijo Dituro, que mantiene la portería cruzada como la menos batida del campeonato, con solo 17 goles en 22 partidos jugados.

Quien puede convertirse en un obstáculo para los objetivos de Dituro en San Carlos es el actual golero de Everton, Cristopher Toselli, quien tiene contrato vigente con los cruzados, y debe volver al final de la temporada de su prestamo, primero en el Atlas mexicano, y actualmente en el cuadro de Viña del Mar.