Matías Dituro: "La prioridad es quedarse en el club"

Matías Dituro fue una de las grandes figuras que dejó este torneo nacional. El portero en conversación junto a Los Tenores entregó algunos detalles de lo que fue la jornada del día de ayer en Temuco.

El trasandino recordó el ambiente del camarín en el equipo se fue al entretiempo con una derrota parcial y aseguró que mantuvieron la paciencia durante todo el partido. "Nos fuimos al descanso con una sensación agridulce. Nos creábamos situaciones de gol, mientras que Temuco solo tuvo el penal y nada más. Sabíamos que se podía poner difícil, pero mantuvimos la paciencia y tranquilidad" aseguró Dituro.

Además, el portero elogió el trabajo de Beñat San José en los cruzados que terminó por llevarlos al título. "Es un muy buen entrenador. Trabaja mucho la carga psicológica y el jugador eso lo siente. Te hace llegar con mucha confianza y me imagino que para mis compañeros también. Es un plantel corto, pero siempre predispuestos para jugar cuando fuese necesario", confesó el arquero campeón.

Sobre su continuidad, Dituro aseguró que la prioridad la tienen los cruzados. "No hemos conversado con el club. Mi representante todavía no me comunica nada. Hay opción de compra prioridad para la UC. Seguramente esta semana se podrán en contacto y me avisarán. Yo manifesté que estoy contento en el club, que me siento bien y mi familia está contenta en chile. Eso para mí es importante y la prioridad es quedarse en el club", señaló el portero con la valla menos batida del torneo.