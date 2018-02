Matías Dituro: "Cualquier compañero tiene las condiciones para ser titular"

En cuatro fechas del Torneo Nacional, Beñat San José no ha repetido equipo en Universidad Católica, el puntero del fútbol chileno.

Pese a derrotar a Everton la semana pasada, el español realizará cinco cambios en la UC para recibir este sábado a Unión La Calera.

Los cambios no incomodan a Matías Dituro, uno de los refuerzos de los cruzados: "No me desacomoda la rotación porque los movimientos de equipo los trabajamos todos, hay dos o tres jugadores por puesto que saben cómo son los trabajos. Cualquier compañero tiene las condiciones para poder ser titular y la suficiente personalidad para hacerlo bien".

Sobre los "Cementeros", el argentino señaló que "vemos videos de todos los rivales, nosotros los arqueros analizamos situaciones que pueden pasar en el partido. No trabajamos individualmente a cada delantero, sí nos enfocamos en cómo nos pueden atacar en pelotas detenidas, centros y ataques directos".