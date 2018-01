Matías Dituro: "Católica tiene mucha calidad en todas las posiciones"

Tras las partidas de Christopher Toselli y Franco Costanzo, Matías Dituro fue el elegido por Universidad Católica para ser el arquero titular en 2018.

Este martes, el argentino alabó al equipo de los cruzados. "Tenemos un plantel muy bueno, todos los que están acá quieren estar en Católica y daremos lo mejor de cada uno para pelear en los dos frentes. Hay mucha calidad en todas las posiciones, somos hartos jugadores y eso es positivo para jugar el torneo y la Copa Chile", sentenció.

Respecto a su adaptación a la franja, el ex Antofagasta comentó que "me siento muy bien, he trabajado mucho en esta semana y media. Queremos llegar de la mejor forma al viernes porque es importante ganar. Mis compañeros me han tratado muy bien y estoy muy cómodo en la UC".

Por último, sobre los juveniles estudiantiles, Dituro indicó que "Católica siempre se caracterizó por tener una cantera muy buena, tienen muchísima calidad y los que están entrenando se lo merecen más allá de su edad. Saben lo que quieren y eso siempre nos sirve. David Henríquez es un gran delantero, quiere crecer y dar lo mejor para el equipo".