Matías Campos López fue suspendido por eventual doping y desde Palestino se defienden

Un nuevo caso de posible doping afecta al fútbol chileno, ya que Matías Campos López de Palestino está siendo investigado por el Tribunal de Expertos en Dopaje, por la eventual presencia de sustancias prohibidas en una de las muestras tomadas al delantero.



Al respecto, desde el cuadro de colonia indicaron que durante el primer periodo de abril de 2018, por decisión del cuerpo médico del club, se le suministro al jugador betametasona Intra-articular 3 ml, a raíz de una sinovitis persistente en la rodilla izquierda y que no responde al tratamiento conservador.



Precisamente, dicho compuesto es el que está en entredicho, aunque mientras dure la investigación, Campos López fue suspendido de manera provisoria.



Más allá de esto, desde Palestino se defienden argumentando que el medicamento no tiene prohibición de uso (WADA) por vía intra-articular, además de que el suministro del fármaco fue notificada oportunamente y que la decisión de su uso no contó con la participación de Campos López.