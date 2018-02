Mathías Corujo: "Sabía que si se quedaba Beccacece en la U yo me tenía que ir"

Pese a que está en Peñarol, el uruguayo Mathías Corujo no olvida su paso por Universidad de Chile. "Fue un club muy importante porque el rendimiento que logré ahí me llevó a la selección uruguaya. Conseguimos muchas cosas. Estuve dos años inolvidables, ganamos tres campeonatos. Es inolvidable", dice.

En diálogo con La Tercera, el charrúa reveló que "me fui del club porque la dirigencia decidió en ese momento seguir con el cuerpo técnico de (Sebastián) Beccacece y todos ellos… Y yo sabía que si se quedaba Beccacece yo no tenía lugar en la U. Yo no quería seguir con él y el técnico tampoco quería que yo estuviera".

"No me sentía cómodo en la U con Beccacece. Por su forma de manejarse, de ser, de relacionarse con los jugadores, conmigo, no me sentía cómodo. Me parecía sí, que tenía muy buenos trabajos y una idea interesante de funcionamiento y creo que es una persona que algo sabe de fútbol, pero bueno, a la hora del trato en el día a día de Beccacece no me gustaba", agregó.





Según Corujo, con el DT trasandino "me pasaron muchas cosas que no me gustaron. Situaciones que no comparto y no me gustaron. En el relacionamiento entre un entrenador y un jugador (...) Su trato conmigo no me gustaba, su forma de ser. Habían cosas que iban pasando y me fui".

"Él lo sabe. Tuvimos una charla antes de que terminara el torneo y le dije todas las cosas a la cara, todo lo que no me parecía correcto de su trato conmigo y con el jugador en general que yo no comparto. Distintas actitudes que yo no podía dejar pasar porque ya tengo una personalidad de que me gusta decir las cosas cuando están mal. Y las digo y chocamos muchas veces", afirmó.

Si bien evitó detallar los hechos, Corujo explicó que "eran actitudes de él fuera de la cancha, fuera de los entrenamientos que me disgustaron y que no están bien. Pero bueno, fue una charla fuerte, directa, pero siempre con respeto. Con el mayor de los respetos, pero con mi verdad. Y ya está, después de esa charla yo ya sabía que si se quedaba Beccacece en la U yo me tenía que ir".

"Y así fue, me fui yo y luego se terminó yendo él. (...) Si él se hubiese ido antes, yo me quedaba en la U. Lo normal era que yo me quedara. Además me quedaba un año más de contrato (...) Pero me quedo con lo que fue vestir esa hermosa camiseta azul con la U en el pecho, con los goles y los compañeros. El resto, el mal rato, es parte del fútbol", concluyó.