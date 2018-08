Mateo Kovacic fue presentado como nuevo refuerzo del Chelsea

Mateo Kovacic dejó el Real Madrid en las últimas horas para transformarse en el nuevo refuerzo del Chelsea.



El volante, de 24 años, ejerció presión para forzar su salida del Santiago Bernabéu y no ocultó su alegría en su llegada al Stamford Bridge.



"Estoy muy contento y emocionado de estar aquí en el Chelsea. Es una sensación asombrosa. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para este club", dijo en su presentación.



Por otro lado, el cuadro londinense oficializó a Kepa Arrizabalaga en el arco como reemplazante de Thibaut Courtois, quien partió al Real Madrid.

