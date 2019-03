Massú, tras su primer título como técnico: 'Esto es mi vida, es mi pasión, es lo que me gusta hacer'

Nicolás Massú está viviendo un gran 2019. El ex tenista nacional logró, como capitán del equipo chileno de Copa Davis, el ascenso al Grupo Mundial y ahora, tras sumarse al equipo técnico del tenista austriaco, Dominic Thiem, consiguió su primer título como entrenador.

"Muy feliz y muy contento por todo lo que ha pasado. Hace un mes que empezamos a trabajar con Dominic y ya ganarse un torneo master 1000 es impresionante. Hoy día que aparezca número 4 en el mundo también es espectacular, creo que cada partido que jugo fue mejorando cada vez más", fue el análisis de Massú, en conversación exclusiva con ADN Deportes, tras el triunfo de su pupilo en Indian Wells.

Además tuvo palabras para su faceta como coach, que comenzó en el equipo chileno de Copa Davis y hoy se extiende al trabajo con el austriaco: "Como entrenador me siento muy contento, se van cumpliendo cosas muy importantes en mi carrera, y en poco tiempo lograr cosas tan importantes obviamente que me motiva. Esto es mi vida, es mi pasión, es lo que más me gusta hacer, pienso 24 horas en tenis y obviamente cuando hay logros deportivos y te va bien uno está muy contento. Estoy pasando por un gran momento en mi carrera".

Pese a los buenos resultados con el actual número 4 del mundo, la ex raqueta nacional confirmó que no es seguro que continúe en el equipo del austriaco: "Estamos concentrados en el torneo de Miami y cuando termine el campeonato nos vamos a sentar a conversar y ver después que es lo que pasa".

Massú está en Estados Unidos junto a Thiem para preparar el Master 1000 de Miami, en el cual el europeo debutará ante Steve Johnson.