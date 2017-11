Martino y los rumores para dirigir a la Roja: "No me cierro a ninguna opción"

El entrenador argentino del Atlanta United, Gerardo Martino, conversó con Cardinal Deportivo, en donde reveló que no tiene pensado dejar el elenco de la Major League Soccer, aunque no se cierra a nada con respecto a las posibilidades de dirigir a las escuadras de Chile, Estados Unidos y Paraguay.



"Tengo un año de contrato y cuando uno empieza los vínculos lo hace pensando en cumplir, a veces no se da porque los resultados no se dan, pero siempre trato de cumplir", esgrimió en reacciones recogidas por ABC.



Si bien el contrato del Tata con el club norteamericano es por dos años y con la posibilidad de renovar por un par más, el trasandino aseveró que es alguien que no descarta ninguna opción.



"Soy una persona impredecible y no me cierro a ninguna opción, aunque por ahora quiero cumplir con mi contrato aquí. Los periodistas necesitan informar y cuando no hay información pasan estas cosas", sostuvo.