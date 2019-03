Martino: 'Chile tiene la mejor camada de futbolistas de su historia'

A horas de tener su debut con la selección de México, Gerardo Martino se refirió a cómo ve el presente de la Roja, su rival este viernes.

"Chile tiene la mejor camada de futbolistas de su historia y ese crecimiento está plasmado desde los inicios con Bielsa", expresó el "Tata".

Respecto a las dos finales que perdió contra el elenco nacional, al mando de Argentina, el exfutbolista aseguró que "mi talón de Aquiles ha sido Chile, la Copa América de Estados Unidos creo que la debimos haber ganado. Teníamos fundamentos futbolísticos, producimos dos semifinales con un nivel muy alto".

Para terminar, Martino se mostró ilusionado con los jugadores que tiene en el "Tri". "Me da mucha satisfacción la disposición para el trabajo que tienen los futbolistas mexicanos, no se guardan nada. En los entrenamientos he visto que el grupo se está adaptando rápido a una idea de juego, eso me genera mucha ilusión", indicó.