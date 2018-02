Martínez tras marcar un triplete con Racing en la Libertadores: "No me gustó el partido que hice"

El ascenso en la breve carrera de Lautaro Martínez parece no tener tope. El delantero de 20 años se estrenó con un triplete en la Copa Libertadores y le dio el triunfo a Racing por 4-2 ante Cruzeiro.



Pese a salir el mejor jugador del partido, el "Toro" fue autocrítico con su desempeño y señaló: "No me gustó el partido que hice. Perdí muchas pelotas y me voy muy enojado. No resolví bien varias jugadas. En el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota, me la robaron. Tengo que seguir mejorando".



Hace algunas semanas llegó un emisario del Inter de Milan hasta el Cilindro de Avellaneda para ver al jugador ante Huracán, donde el ariete también respondió con un hat-trick.



Cabe señalar que el cuadro italiano ofertó 25 millones de dólares por Martínez, quien es seguido por Jorge Sampaoli para ser convocado al Mundial de Rusia.