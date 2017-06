Martín Rodríguez tras su estreno goleador: "Espero que me sirva para sumar minutos"

Martín Rodríguez anotó el único tanto nacional en el empate ante Australia que le dio la clasificación a la selección a semifinales. El jugador del Cruz Azul se mostró emocionado y manifestó sus sensaciones tras su estreno goleador con la Roja.



"Son sensaciones de mucha felicidad y alegría, espero que me sirva para sumar minutos. El gol tiene importancia, porque siempre quise representar a mi país y jugar con este tipo de jugadores que antes veía muy lejano y ahora lo vivo con ellos. Todo el sacrificio que hice ha dado frutos", dijo el "Tin".



Respecto a su anotación, el ex Colo Colo señaló: "Veo que el "Edu" (Vargas) le gana al central, piqué en dirección al arco y logré darle al balón".



Por último, adelantó lo que será el duelo del próximo miércoles ante Portugal: "Todos saben lo que significa, es una de las selecciones más potentes del mundo, pero Chile también tiene su estilo de juego. Esperamos recuperar fuerzas para lo que viene".





