Martín Rodríguez no seguirá en el Cruz Azul

Martín Rodríguez deberá buscar club tras el término del torneo mexicano. El extremo chileno de 23 años no seguirá en Cruz Azul, que intentará negociar su partida en el draft azteca.



Según AS México, la directiva ya le notificó al exjugador de Colo Colo que no continuará en los cementeros por su bajo rendimiento.



El mismo medio señala que Cruz Azul espera recuperar la inversión hecha por el jugador (3.1 millones de dólares), por lo que no descartan una opción fuera de México.





Martín Rodríguez celebrando un gol con la Roja