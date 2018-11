Martín Palermo: "Referirme a Colo Colo sería hacer lo mismo que me hicieron a mi"

Tras su salida de Unión Española, el entrenador argentino Martín Palermo se encuentra en Chile a la espera de poder continuar con su carrera en el fútbol nacional.

El ex delantero de Boca Juniors fue despedido de los hispanos tras el empate ante Everton y su puesto fue ocupado por el gerente deportivo de los rojos, Fernando Díaz. Palermo en conversación con el diario El Mercurio aseguró que siempre notó la intención de que Diaz quería sacarlo del puesto.

"Era siempre notoria su intención de querer dirigir, de querer ocupar mi lugar. La relación se hizo nula y se perdió el dialogo directo. Me mantuve enfocado en el plantel. Los jugadores sabían de mi situación" aseguró el ex entrenador de los hispanos.

Además, Palermo confiesa que se dio cuenta de que no continuaría dirigiendo en Santa Laura cuando el presidente de los hispanos, Santiago Perdiguero se reunió con Fernando Diaz y Jorge Segovia. "Hubo una reunión en Ecuador donde se proyectaba el 2019 y yo no estaba dentro de las posibilidades. Fue sentirme parte que no estaba siendo del futuro de Unión Española".

Sobre las opciones de asumir en la banca de Colo Colo, Palermo no quiso referirse mayormente a la posibilidad debido a la situación de Tapia en el cuadro popular "Me cuesta mucho hablar, porque hay un técnico vigente. Referirme a Colo Colo sería hacer lo mismo que me hicieron a mí".

Por ahora, Palermo seguirá en Chile viendo posibilidades de continuar en el fútbol nacional durante la próxima temporada.