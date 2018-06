Martín Palermo está cerca de ser nuevo DT de Peñarol

La posibilidad de que Martín Palermo parta a Peñarol están cada vez más latentes, puesto que desde Uruguay aseverán que el director deportivo del cuadro multicampeón de América, Gonzalo de los Santos, eligió al estratega argentino como futuro adiestrador manya.



Según As y diversos medios orientales, el Titán habría superado en interés a otros sondeados como lo son Gustavo Alfaro de Huracán y Pablo Lavallén de Belgrano.



A pesar de la posibilidad, los hinchas de Peñarol no estarían conformes con la decisión de ver a Palermo en la banca, ya que apostaban por un DT local.



Vale decir que el Titán comentó en su momento sobre la posibilidad que "es importante que un grande de Sudamérica se haya fijado en mí y valore el trabajo que hacemos acá después de dos años, pero no han tenido comunicación con mi representante. Es solo una cuestión periodística, sólo escuché que mi nombre está entre los posibles, pero nada puedo decir, porque al no ser confirmado por la dirigencia del club, uno debe seguir enfocado en lo que queda el próximo semestre acá en Unión Española".