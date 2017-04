Martín Liberman criticó a los hinchas "extranjeros" del Barcelona

El polémico periodista argentino, Martín Liberman volvió a criticar a Lionel Messi tras conseguir su gol 500 con la camiseta del Barcelona. Además, criticó a los hinchas que celebran los triunfos del Barcelona y que no viven en España.

"Yo no festejo los goles del Barcelona. Si a ustedes les gusta festejar los goles del Barcelona vístanse de catalanes, salgan a la calle", dijo el "Colorado" en Fox Sports.

Además, agregó que no le interesan los goles de Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín en Europa. "Yo nací en Argentina. A mí qué me importan los goles del Barcelona, a mí qué me importan los goles del Napoli, a mí qué me importan los goles del PSG. No me interesan un pito", cerró el conductor argentino.