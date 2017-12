Martín Lasarte y opción de llegar a la Roja: "Nadie se ha comunicado conmigo"

Tras el anuncio de su salida de Nacional, el nombre de Martín Lasarte para llegar a la banca de la selección chilena comenzó a tomar notoriedad, aunque Machete enfatizó en que no hay nada oficial ni tampoco acercamientos.



"Solo he recibido contactos, comentarios, algo que dijo, una lista donde uno estaba, pero nadie se ha comunicado conmigo", expresó.



Acerca de su salida del elenco uruguayo, sostuvo que "en realidad terminábamos contrato a fines de diciembre y pensamos que lo mejor era descomprimir esta situación, y de común acuerdo para terminar la relación".



En cuanto a lo ocurrido con la Roja y su no clasificación al Mundial de Rusia, el otrora DT de la U y la Universidad Católica expresaron que "me parece que ha habido mucha crueldad, no de los chilenos. En mi caso es imposible, cuando uno vivió en un país y ver el cómo te aprecian en Chile, fue doloroso. Era difícil pensar por los jugadores y por las actuaciones, pero a veces la eliminatoria tiene eso. Lo más importante es que hay que tranquilizar, hacer un buen plan, ver qué cosas se hicieron mal porque pienso que hay una base sólida".