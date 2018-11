Martín Lasarte: "Nunca he tenido ningún acercamiento con Colo Colo"

ADN Deportes reveló este miércoles que Martín Lasarte suena en Colo Colo, que ya comenzó a buscar reemplazante para Héctor Tapia.

El uruguayo, sin embargo, descartó que desde el "Cacique" lo hayan llamado en conversación con Los Tenores. "Nunca he tenido acercamientos con Colo Colo, solo he escuchado comentarios de gente. Ni siquiera un contacto indirecto", señaló.

De todos modos, el extécnico de la UC y la U se mostró feliz por la noticia. "Hace algunos meses también se me vinculó, no sé si fue un rumor o un comentario. Me llamaron muchos desde Chile y es un agrado que piensen en uno. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo", dijo.

Respecto a su pasado en cruzados y azules, el exfutbolista apuntó que "yo siempre he dicho que es imposible entrenar a Peñarol por mi pasado en Nacional, pero con el resto de las rivalidades no tengo problema. Uno es profesional y siempre tiene que defender la camiseta que tiene".

Lasarte, además, fue muy crítico con lo sucedido entre River y Boca. "El actual formato de la Copa Libertadores es muy injusto, tienen que encontrar una equidad deportiva porque juegan ocho brasileños y cinco o seis argentinos. Este año hubo un montón de situaciones extrañas y reglamentos que no se cumplieron del todo. Quizás sea mejor que la final no se juegue. Esto no puede continuar así", concluyó.