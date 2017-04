Mark González solo ha disputado el 14% de los partidos de Colo Colo

Mark González tiene un pie y medio fuera de Colo Colo. El volante no ha ido ni al banco de suplentes en los dos últimos partidos del Cacique y suma muy pocos minutos en la presente temporada.



Pablo Guede sorprendió al no citar al volante para el Superclásico ante la U, y posteriormente no requirió de sus servicios para enfrentar a Universidad de Concepción.



Al momento de ser presentado en el Monumental, desde Blanco y Negro aclararon que existía una cláusula en su contrato que lo obligaba a disputar el 70% de los partidos con los albos para extender su vínculo.



Sin embargo, Chico Mark solo ha cumplido con el 14% de lo establecido y jugando todos los partidos restantes no llega a la meta, debido a sus escasos 154 minutos en cancha de los 1.080 posibles, señala LUN.



A falta de 20 partidos incluyendo el próximo campeonato, el volante albo podría llegar a un máximo de 1.954 minutos, si es que juega todos los partidos completos. El problema es que la famosa cláusula se cumpliría recién si llega a 2.016 minutos. La única opción para que González cumpla este punto, sería disputar la Copa Chile y ser titular inamovible de Colo Colo.