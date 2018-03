Mark González: "Ojalá pueda volver a la UC y retirarme ahí"

Mark González retornó al fútbol chileno en la presente temporada para defender la camiseta de Magallanes, donde ha tenido buenas actuaciones en las primeras fechas de la Primera B.



En conversación con el CDF, el extremo se sinceró y señaló: "Estoy volviendo al fútbol. En su momento no quería mucho con el fútbol, ahora me estoy reencantando en Magallanes. Estoy contento, disfrutando y en otra etapa".



El ex Colo Colo aseguró no estar pensando en un futuro llamado a la Roja, pero no descartó sus deseos de ser parte de una convocatoria: "Si el día de mañana viene un llamado voy a ser el más feliz del mundo. Pero no estoy pensando que tengo que estar en la selección ahora mismo".



"Quiero retomar mi nivel y quién sabe el día de mañana qué puede pasar. No he cerrado las puertas todavía, creo que todavía puedo entregar mucho al fútbol", agregó.



Por último, dejó en claro que quiere finalizar su carrera en Universidad Católica: "Ojalá pueda tener la opción de volver al club que siempre he querido que es Católica y a lo mejor poderme retirarme ahí".