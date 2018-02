Mark González: "Mantengo todo lo que dije de Pablo Guede"

Mark González tuvo una bullada salida de Colo Colo, estando un semestre sin jugar tras pelearse con Pablo Guede.

En conversación con los Tenores, el volante volvió a disparar contra el entrenador albo: "Mantengo todo lo que dije de Pablo Guede, me saqué una mochila de encima porque se dijeron muchas cosas de mí. Cerré el ciclo de Colo Colo y me dediqué a la familia, me limpié la cabeza porque tuve un cansancio mental muy grande. Pensé en no seguir jugando".

Antes de llegar al "Cacique", el exseleccionado nacional también tuvo problemas con la UC, aunque dejó la puerta abierta a un retorno: "Quiero mantener mi carrera en pie, no estoy volviendo por un rato. Mi idea es seguir jugando porque tengo mucho por entregar. Elegí Magallanes para empezar nuevamente, tuve ofertas de Primera pero preferí partir de cero. Quizás el día de mañana pueda volver a Católica".

Sobre su debut en Magallanes, González apuntó que "estoy muy contento por haber retornado al fútbol, la guinda de la torta fue poder convertir. El recibimiento del equipo fue fantástico, estoy trabajando a la par con mis compañeros y poniéndome a punto en lo físico. Muy feliz por estar en Magallanes".

Bajo esa misma línea, el zurdo señaló que "no tengo pensado lo que haré, llegué recién a Magallanes y es importante ir escalando peldaños de a poco. Quiero recuperar el nivel, eso es lo primero para mí. Después se verá viendo si hay otras opciones".

Por último, González se refirió a la llegada de Reinaldo Rueda a la selección:

"Hay que ir viendo cómo viene la mano con Rueda, quedamos fuera de un Mundial y se hablaron muchas cosas. Quizás haya jugadores que no van a estar, creo que es bueno ir probando nuevos nombres. Tiene que ser un proceso de recambio después de todo lo que se consiguió".