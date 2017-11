Mark González: Hubo posibilidades de ir al Barcelona

El delantero chileno, Mark González, conversó con Todos Juegan de CDF, en donde se refirió a cuando sonó en el Barcelona, explicando que efectivamente integró una lista de futbolistas que buscaban en el cuadro blaugrana.



"Yo estaba de vacaciones y me contaron (…). Llamé a mi representante y me dijo que había posibilidades, pero era uno de seis opciones más, pero no deja de ser importante", expresó.



De todas formas, Chico Mark aclara que no se realizó nada formal, pero que “el haber sonado claramente me pone contento”.



Por otro lado, adelantó que pronto continuará su carrera deportiva, aunque fuera de Chile.