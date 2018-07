Maripán: "Lo de Bravo y Vidal va camino a solucionarse"

A falta de menos de dos meses para la próxima convocatoria de la Roja, aún no se soluciona el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras el término de las Eliminatorias que culminó con Chile fuera del Mundial de Rusia.

No obstante, Guillermo Maripán aseguró este jueves en conversación con La Tercera que todo se solucionará en los próximos días.



"Ellos ya lo han dicho. Esto es algo que se va a conversar internamente. Tampoco la prensa tiene que agrandarlo. O sea, es algo que si no está solucionado se va a solucionar y va a quedar puertas adentro. No debería salir de ahí", dijo el zaguero del Alavés.



"Va camino a solucionarse. Son personas grandes, personas maduras y va a quedar todo ahí", agregó.



Respecto al inicio del proceso con Reinaldo Rueda, Maripán solo tuvo palabras de elogio para el estratega y su cuerpo técnico. "Tienen mucha alegría y también mucha humildad. El profe Rueda es muy persona a persona. Muy humilde. Es un buen técnico, una muy buena persona y estoy seguro de que le irá muy bien", indicó.



Por último, fijó la Copa América 2019 como prioridad para la Roja. "Somos los campeones vigentes y hay que ir a defender eso a muerte. Para eso estamos trabajando", concluyó.



Guillermo Maripán marcando a Lionel Messi en La Liga