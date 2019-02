Mario Salas: 'Yo no le voy a regalar la camiseta de Colo Colo a nadie'

Mario Salas analizó el presente de Colo Colo durante esta temporada tras la victoria frente a Unión Española por la primera fecha del torneo.

El entrenador de los albos confesó que de momento solo están preocupados de lo que será el partido frente a la Universidad de Concepción. "Nosotros estamos súper concentrados en ellos, que es el segundo mejor equipo de Chile. Sabemos de las estadísticas del rival ante nosotros y Colo Colo tiene que hacer un muy buen partido para vencer a Universidad de Concepción".

Sobre las estadísticas negativas que tiene Colo Colo frente al elenco penquista, Salas confesó que no le genera mayor preocupación. "No nos afecta porque nosotros salimos a ganar todos los partidos, nuestra concentración, nuestra preparación del partido será la misma siempre".

El extécnico de Sporting Cristal señaló que ningún jugador tiene la camiseta del club asegurada como titular, y que los juveniles han mostrado un buen nivel hasta el momento. "Acá existe una norma de jugar con un Sub 20 la cual se debe cumplir y cumpliendo esta norma, me gustaría que los juveniles estén a la altura de jugar en Colo Colo, ya que yo no le voy a regalar la camiseta de Colo Colo a nadie. Lo que yo busco es cumplir con la norma y que el jugador se gane su espacio".

El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción será el día viernes a las 20:30 horas en el estadio Monumental.